Путин, Эрдоган, девушки, или Как правильно встать для совместного фото

Президент Турции Тайип Эрдоган во время совместного фотографирования с президентом России попросил одну из трех стоящих около Путина девушек перейти на его сторону, чтобы гармонизировать фотографию.