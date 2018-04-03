Смеси покрепче: как производят литой асфальт

Литой асфальтобетон был изобретен еще в царской России, в 1920-е он еще применялся, а затем, перед Великой Отечественной войной, технология почему-то была утрачена. По крайней мере, в Советском Союзе о ней забыли. Уже в 1970-е технология вернулась к нам. Жидкий асфальт — вот чем в России ремонтируют дороги зимой. Горячая, до 210 градусов Цельсия смесь может использоваться при минусовых температурах и даже в дождь. Когда устанавливается стабильная теплая погода, такие "заплатки" обязательно убирают, и дорогу ремонтируют обычным асфальтом.