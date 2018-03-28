Песни и роли народного артиста России Олега Анофриева

Советский и российский актер театра и кино, композитор, поэт и исполнитель песен Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Анофриев сыграл в кино более 60 ролей, в 1992 году дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора. Он также написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам.

Анофриев известен как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм "Бременские музыканты" (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и другие.