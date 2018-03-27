"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово — о планировке сгоревшего ТЦ

Спасшийся из пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Ченков рассказал, как ему удалось выбраться. По его словам, здание было похоже на лабиринт, а в коридорах он не заметил знаков аварийных выходов. Мужчина вместе с женой и дочерью успел покинуть торговый центр одними из первых, после того,как они были предупреждены о возгорании. Семья Ченковых в ЧП не пострадала.

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, в том числе детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.