Путин пообещал найти виновных в пожаре в Кемерово и принять соответствующие меры

Владимир Путин приехал в Кемерово, где встретился с инициативной группой местных жителей и ответил на их вопросы о произошедшем ЧП в торговом центре. Президент РФ отметил, что виновные обязательно будут найдены.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.