МИА "Россия сегодня" приняло участие в международной акции "День Земли"

Агентство МИА "Россия сегодня" символически погасило подсветку фасада здания на Зубовском бульваре в знак поддержки международной экологической акции "День Земли", которая прошла 24 марта по всему миру.