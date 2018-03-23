Пенсионерки-балерины: в Китае дамы старше 60-ти осваивают классический танец

Студентки Шаньдунского университета для пожилых людей в Китае занимаются балетом. Средний возраст учащихся на курсе – 62 года, но есть среди них и те, кому уже за 70.

"Мы начали занятия балетом пару лет назад и они сразу стали популярными. Наши пожилые студенты становятся энергичнее, их настроение улучшается. Кроме того, это помогает им выглядеть моложе", — рассказала руководитель студенческой администрации университета.

По словам одного из преподавателей, пожилые танцовщицы могут уступать молодежи в гибкости, но зато отличаются большим трудолюбием.



