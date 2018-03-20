Бывшие узники Абу-Грейб рассказали о том, что пережили в тюремных стенах

Несколько бывших узников иракской тюрьмы Абу-Грейб в интервью видеоагентству Ruptly рассказали о том, что им пришлось пережить в заключении. По их словам, американские военные пытали и унижали попавших в Абу-Грейб иракцев.

"Каждый задержанный был подвергнут жестокому обращению, пыткам, сексуальным надругательствам, унижениям, изнасилованию и множеству других плохих вещей", — рассказал один из собеседников агентства.

В 2003 году американские войска начали операцию "Шок и трепет" в Ираке, которая позже получила название "Иракская свобода".

Тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.

Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.



