Москвичи несут цветы к портрету Олега Табакова у входа в МХТ имени Чехова в столице. Народный артист СССР и худрук театра скончался 12 марта на 83-м году жизни. Церемония прощания состоится в театре 15 марта, Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище.