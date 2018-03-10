Стадионы ЧМ-2018 по футболу с высоты птичьего полета. Кадры из космоса

Испанские спутники сфотографировали на камеру высокого разрешения 12 российских футбольных стадионов, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018. Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, в нем примут участие 32 команды. Страной-хозяйкой впервые стала Россия.