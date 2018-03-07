Свечи и бумажные самолеты: севастопольцы почтили память жертв крушения Ан-26

В Севастополе почтили память военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Сирии. Горожане собрались у памятника авиаторам-черноморцам и сложили на земле надпись "Ан-26" из свечей и бумажных самолетиков. Авиакатастрофа произошла 6 марта. Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от авиабазы Хмеймим. Самолет возвращался из Алеппо и не дотянул до полосы 500 метров. На борту было 33 пассажира и 6 членов экипажа, не выжил никто. По данным Минобороны РФ, в результате трагедии погибли 27 офицеров – один из них в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.