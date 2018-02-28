Снегопад века: как выстояла Москва

В феврале на Москву обрушились самые сильные снегопады за последние 100 лет. За короткий период в городе выпало 114 сантиметров снега — более половины от климатической нормы осадков всего зимнего периода.

Все коммунальные службы работали круглосуточно в авральном режиме, благодаря этому движение транспорта сохранилось, несмотря на снежную аномалию.

