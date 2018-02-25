Белорусы состязались на первом в мире турнире по "тракторному биатлону"

Необычные соревнования прошли неподалеку от белорусского поселка Сутково – впервые в истории там организовали турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги. Вот только вместо лыж у спортсменов были мини-тракторы, а вместо винтовок – пейнтбольные ружья.

Турнир организаторы посвятили белорусским биатлонисткам, завоевавшим золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.



