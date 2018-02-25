"Железная бабушка": 96-летняя ветеран войны совершила полет в аэротрубе

Жительница Белгорода Мария Колтакова — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы и операции по освобождению Освенцима. На фронте была санинструктором, вынесла из боев более 80 раненых солдат. Среди ее многочисленных наград — медаль "За отвагу" и орден Славы. В январе ей исполнилось 96 лет.

В День защитника Отечества Мария Денисовна впервые в жизни совершила полет в аэротрубе. И это далеко не первый ее экстремальный опыт, не зря в Белгороде ее прозвали "железной бабушкой": уже разменяв десятый десяток, она погружалась с аквалангом, летала на дельтаплане и воздушном шаре, прыгала с парашютом, а в начале февраля стала самым пожилым картингистом. Несколько ее достижений отмечены в Книге рекордов России.