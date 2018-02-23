Сто лет со дня создания Красной Армии. Архивные кадры ко Дню защитника Отечества

Столетний юбилей со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии празднуют 23 февраля в России и ряде стран СНГ. Этот праздник также именуется Днем защитника Отечества.

Впрочем, документа, где была бы зафиксирована эта памятная дата, не существовало. Историки связывают этот день с событиями 1918 года, когда Совнарком в январе принял декрет о создании Красной Армии. 23 февраля прошли митинги с призывом встать на защиту Отечества. В этот день началось массовое вступление добровольцев в Красную Армию. В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" изложена новая версия происхождения праздника: день отпора "войскам германского империализма" под Нарвой и Псковом стал днем рождения Красной Армии.

С 2002 года День защитника Отечества в России стал нерабочим праздничным днем. Россияне чествуют тех, кто служил или служит в Вооруженных Силах. Неофициально праздник отмечается как День настоящих мужчин, защитников в широком смысле слова.