Возраст приключений: 83-летняя альпинистка готовится покорить Аконкагуа

Жительница Буэнос-Айреса Элиза Форти отметила 83 день рождения, но по-прежнему находится в отличной физической форме благодаря регулярным занятиям спортом. Тренировки нужны женщине не только для хорошего самочувствия: в настоящее время она готовится к восхождению на высочайшую вершину мира за пределами Азии – гору Аконкагуа в Андах.