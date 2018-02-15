Трагедия во Флориде: школьники рассказали, как убегали от стрелка

Молодой человек открыл огонь по ученикам одной из школ Паркленда в штате Флорида. Жертвами стрелка стали, по меньшей мере 17 человек, еще 16, по предварительным данным, получили ранения. Стрельбу злоумышленник начал на улице, затем вошел в здание. Примерно за десять минут до окончания занятий он включил пожарную сигнализацию, затем принялся расстреливать покидавших классы учеников. В преступлении подозревается 19-летний Николас Круз. Ранее он являлся учеником школы, однако его исключили из-за проблем с дисциплиной.