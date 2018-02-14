Втроем на 16 "квадратах": белорус построил для семьи компактный дом

Белорусская семья с ребенком-школьником переехала в компактный сельский дом площадью всего 16 квадратных метров. Одноэтажное жилище глава семьи Виктор Оскирко построил сам, потратив на материалы около 2000 долларов. Идею для проекта он подсмотрел у немецкого архитектора, который строит компактные дома для студентов. Дом имеет три уровня высоты, на которых удалось разместить спальню, гостиную, кухню и даже туалет, совмещенный с душевой. Правда, мыться хозяевам малогабаритки приходится сидя на унитазе. В тесноте, да не в обиде — так семье удалось решить насущный квартирный вопрос. Семья задумалась о собственном доме, устав платить деньги за аренду чужих квартир.