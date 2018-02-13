Жизнь в шоколаде, или Как в Японии готовятся ко Дню святого Валентина

В Японии посетителям спа-центра предложили в преддверии Дня святого Валентина искупаться в шоколаде. Уже в первый день акции центр посетили несколько десятков человек, которые окунались в небольшой бассейн, пока переодетые в поваров сотрудники поливали их горячим шоколадом.