Танцы, сувениры и российское гостеприимство – "Дом спорта" в Канныне

"Дом спорта", организованный Фондом поддержки олимпийцев России, открылся в южнокорейском Канныне в день старта Олимпиады-2018. Он будет работать до окончания Игр 25 февраля. В "Доме спорта" у болельщиков будет возможность посмотреть трансляции олимпийских соревнований, пообщаться со спортсменами, осмотреть выставку, посвященную истории спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил РИА Новости, что ОКР откажется от организации "Русского дома" в Пхенчхане из-за ограничений на альтернативные церемонии награждения во время Олимпиады-2018. При этом он не стал отрицать, что "Русский дом" может организовать какая-то другая организация.