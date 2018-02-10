Найденных в Новой Москве медвежат кормили из бутылочек в центре передержки

Двух медвежат возрастом около двух недель обнаружил житель поселка Марьино в Новой Москве в коробке возле мусорного контейнера рядом с домом. Малышей забрали сотрудники центра передержки диких животных, накормили и передали специалистам заповедника в Тверской области для реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни. В дальнейшем подросших медвежат планируют вернуть в живую природу.