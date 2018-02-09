В Новой Москве нашли в коробке двух новорожденных медвежат

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Житель поселка Марьино в Новой Москве нашел двух новорожденных медвежат, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Медвежат передадут в Торопецкую биологическую станцию "Чистый лес" — структурное подразделение центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника в Тверской области.

Вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива", житель поселения Филимонковское, обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку с двумя новорожденными медвежатами. Редакция газеты обратилась в департамент природопользования Москвы с просьбой помочь спасти животных.

На место выехали сотрудники Центра передержки департамента и временно забрали медвежат к себе.

​Поскольку медвежата еще не успели привыкнуть к людям, специалисты решили передать их в заповедник в Тверской области, пояснили в пресс-службе.

​"У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в природные условия медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО", — отметил глава департамента Антон Кульбачевский.

После реабилитации медвежата смогут вернуться в живую природу, добавили в ведомстве.