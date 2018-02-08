Танцы над облаками, или Первая в мире клубная вечеринка в невесомости

Первая дискотека в невесомости прошла 7 февраля в небе над Франкфуртом-на-Майне на борту специального самолёта Airbus A310. В клубной вечеринке приняли участие 55 пассажиров, среди них 20 победителей онлайн-конкурса, в котором участвовали сотни тысяч человек со всего мира. Зажигательную музыку обеспечили диджеи Армин ван Бюрен, Стив Аоки и дуэт W&W.

