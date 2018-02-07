Новая жизнь изувеченной живодерами собаки, или Как пес-инвалид обрел любящую семью

Покалеченный живодерами пес из Улан-Удэ по кличке Дружок обрел любящих хозяев после того, как неизвестные отрубили ему три лапы и нос в 2016 году. Тогда беззащитное животное обнаружил случайный прохожий, который и отвез его в ветклинику.

Спустя некоторое время об изувеченном Дружке узнали волонтеры, которым удалось собрать необходимую для протезирования сумму и отправить собаку на лечение в Новосибирск, где о нем и узнала зоозащитница Татьяна Ветренко, которая вместе с сыном стала его навещать.

После того, как собранные волонтерами деньги закончились, а лечение приостановили, женщина решила взять полюбившееся животное домой. По словам Татьяны, собака с трудом переживает трагедию и на прогулках избегает людей. Зато с удовольствием общается с другими собаками.





