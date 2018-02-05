В западне снежного коллапса, или Как справляются с непогодой в Москве

В Москве в выходные выпало рекордное количество осадков, высота снежного покрова в столице достигала 43 сантиметров. Было вывезено и распилено около 1600 упавших деревьев, из них 100 повредили машины.

Снегопады нарушили работу столичных аэропортов, а в школах ввели свободное посещение. Всего в уборке было задействовано 4000 самосвалов и свыше 15,5 тысячи снегоуборочных машин. По данным синоптиков, такие природные катаклизмы случаются раз в сто лет.