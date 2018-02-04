Кокос, огонь и отсутствие обуви , или Что нужно для игры в футбол в Индонезии

В Индонезии подростки решили сыграть в футбол необычным образом. Для этого они облили кокос керосином и использовали его вместо мяча. Для остроты ощущений, юноши во время матча даже сняли обувь.