Калининградские автомобилисты флешмобом поддержали российских олимпийцев

Флешмоб в поддержку российских спортсменов, отправляющихся на Олимпийские игры в Пхенчхан, устроили калининградские автомобилисты. Около ста машин с мигающими фарами на аэродроме Девау выстроились в главный символ Олимпиады – пять соединенных колец. Рядом с ними другие автомобили образовали надпись "Россия".

Зимние Олимпийские игры пройду в Пхенчхане 9 – 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), позволив российским спортсменам выступить в Пхенчхане только в статусе "спортсменов-олимпийцев из России".