Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы

День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. 75 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время противник потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллионов человек. Красная армия под Сталинградом переломила ход войны и перешла в контрнаступление.