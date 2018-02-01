За себя и за того парня – "нейтральные атлеты" из РФ поехали на Игры-2018

Группа российских олимпийцев – шорт-трекисты, саночники и керлингисты – отправились из Москвы в Пхенчхан, где примут участие в Олимпиаде-2018 в статусе нейтральных спортсменов.

"У нас самый решительный настрой на борьбу, на медали, на победы. Бьемся "за себя и за того парня", который не смог поехать, которого несправедливо отстранили ", — сказал в интервью перед вылетом спортсменов в Южную Корею тренер саночников Сергей Чудинов.

Зимние Олимпийские игры пройду в Пхенчхане 9 – 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), позволив российским спортсменам выступить в Пхенчхане только в статусе "спортсменов-олимпийцев из России".