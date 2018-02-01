ВМС США опубликованы кадры перехвата разведчика EP-3 российским Су-27

Военно-морские силы США обнародовали несколько видеозаписей инцидента в небе над Черным морем, когда самолет-разведчик EP-3 был перехвачен российским Су-27.

Перехват произошел в понедельник вблизи границ России. Представитель Госдепа США Хезер Науэрт, комментируя его, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, подчеркнули в Москве.