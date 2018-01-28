В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона

Мумию прапрапрапрапрапрапрабабушки Бориса Джонсона Анны Кэтрин Бишофф обнаружили еще в 1975 году в Швейцарии. После тщательного исследования ДНК женщины, ученые с удивлением обнаружили, что она является родственницей главы МИД Великобритании. Как отмечают исследователи, тело удивительно хорошо сохранилось благодаря ртути, которой в те времена пытались лечить сифилис. Джонсон от встречи с родственницей отказался, однако сообщил, что рад возможности лучше узнать свое родовое древо.