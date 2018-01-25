Первые в мире клонированные приматы – макаки Чжун Чжун и Хуа Хуа

Ученые Института нейронаук Шанхая (КНР) показали первых в мире клонированных приматов. Длиннохвостых макак получили с помощью метода переноса ядра соматической клетки. Таким же образом в свое время была клонирована овечка Долли. Первый клон Чжун Чжун появился на свет 27 ноября 2017 года. Второго клона назвали Хуа Хуа, макака родилась 5 декабря. Их имена происходят от слова "чжунхуа", что означает "Китай", "китайский". Клонов содержат в инкубаторе в Сучжоу.