Военные применили новейшие штурмовые костюмы ОВР-3Ш на учениях под Владимиром

Во Владимировской области прошли учения инженерных подразделений РФ с применением новейших штурмовых костюмов ОВР-3Ш, которые обеспечивает самый высокий класс защиты. Помимо камеры и системы охлаждения и защиты слуха, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.