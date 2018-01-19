ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога

Появилось видео задержания девятиклассника, напавшего на школьников и педагога в Улан-Удэ. Сотрудница школы Галина Клепикова рассказала об инциденте. По ее словам, одна из учениц сообщила ей, что школьников предупреждали с помощью мессенджера о готовящемся нападении и рекомендовали не ходить на уроки, так как "будет мясо".

Утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, напал с топором на семиклассников. Перед этим он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в кабинете начался пожар. Всего пострадали семь человек, в том числе сам нападавший, который пытался покончить с собой. По официальным данным, подросток действовал один. При этом некоторые очевидцы утверждают, что нападавших было двое.