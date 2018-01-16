"Пьяным его не видел": сосед — о подростке, устроившем резню в пермской школе

Сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша, как он сам лично слышал, трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Он не согласился с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков — по словам мужчины, он ни разу не видел подростка пьяным или "уколотым".

"Я сегодня отца видел. Они, конечно, сами полностью в растерянности", — добавил он.

Драка с поножовщиной в школе № 127 Перми произошла в понедельник, 15 января. В результате ножевые ранения получили 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.



