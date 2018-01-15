Полицейские вывели человека из школы в Перми, где произошла поножовщина

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Двое подростков устроили драку на ножах во время урока в пермской школе, пострадали 15 человек — учительница и 14 учеников. По данным регионального Минздрава, педагог и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В полиции заявили, что драка произошла между бывшим учеником школы и нынешним, в ход у обоих пошли ножи.

Также, по данным краевого главка МВД, один из зачинщиков состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Из школы эвакуировали почти 750 человек, в том числе 700 детей. Уроки отменили.