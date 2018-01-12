Более двух тысяч снеговиков слепили в парке Харбина в честь Нового года

В парке китайского Харбина в честь наступления нового года слепили 2018 снеговиков из 12 кубических метров снега. Высота самого большого из них — 20 метров. Организаторы планируют зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.