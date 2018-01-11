Девушка из Армении отбуксировала прикрепленный к ее волосам автомобиль

Спортсменка из Армении Карине Саргсян отбуксировала прикрепленный к ее волосам легковой автомобиль. Необычную способность 16-летняя девушка продемонстрировала 25 декабря в Ереване. Карине увлекается боксом и мечтает добиться титула чемпионки мира. Родственники считают, что она унаследовала физическую силу от отца, который мог протащить катер или самолет, прикрепив их к своей коже.