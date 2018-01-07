"Моржи" из Китая, России и США встретились на турнире в Харбине

В китайском Харбине прошли ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в реке Сунгари. В них приняли участие 639 человек из Китая, России и США. Одна из российских участниц турнира, 73-летняя жительница Находки рассказала, что приезжает в Харбин уже 27-ой год.

"У нас море очень соленое и холодное, а здесь хорошо", — добавила она.

Город Харбин расположен на северо-востоке Китая. Это местность с резко континентальным климатом, где средний январский минимум температуры воздуха составляет —23,1 градуса.