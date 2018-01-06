Аргентинская Рапунцель отрастила полутораметровую косу за 10 лет

Подросток из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет. Последний раз девушка стриглась в возрасте 7 лет, но тогда ей так сильно не понравилась новая прическа, что она приняла решение больше никогда не ходить к парикмахеру.