Украинские националисты факельными маршами отметили день рождения Бандеры

В Киеве и Одессе прошли акции националистов, приуроченные к 109-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

В украинской столице собрались более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" и представителей ультраправых движений. Они с зажженными факелами прошли по центральным улицам, а затем провели митинг на Майдане Незалежности. Шествие сопровождали полицейские и кинологи.

В Одессе акция в честь дня рождения Бандеры собрала несколько десятков человек.

По данным МВД Украины, марши и митинги прошли более чем в 20 регионах страны.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжила диверсионную деятельность против советской власти.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.



