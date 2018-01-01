Аномальные холода превратили Ниагарский водопад в "ледяное королевство"

Аномально низкая температура воздуха в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада. Хотя сам поток не застыл, водная пыль, поднимаясь в воздух и замерзая, оседает вокруг него плотным слоем инея, создавая необыкновенно красивый зимний пейзаж. Множество туристов со всего мира приезжают в эти дни в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио полюбоваться этим зрелищем.