Желаю всем вам успехов и благополучия - Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным новогодним обращением к гражданам страны. Глава государства поздравил россиян с праздником и пожелал успехов и благополучия.

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — добавил он.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители Камчатки. Федеральные каналы в этом году перестроили сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди услышали слова президента за несколько минут до двенадцати. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.

Поздравление президента – одна из самых рейтинговых телепрограмм. После обращения главы государства в теле- и радиоэфире ровно в полночь транслируется знаменующий начало нового года сигнал точного времени – бой курантов Кремля. После этого исполняется государственный гимн страны.



