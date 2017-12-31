Фаст-фитнес: на улицах Пекина установили будки для занятий спортом

Для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, жителям китайской столицы больше не нужно записываться в спортзалы – на улицах Пекина появились специальные будки для занятий фитнесом. В каждой из них установлена беговая дорожка, кондиционер и телевизор. Такие мини-спортзалы полностью автоматизированы. Чтобы попасть внутрь, пользователю нужно воспользоваться приложением на смартфоне. Стоимость пятиминутного занятия на дорожке – 1 юань (около 15 центов).

"Бегать на улице в зимнее время слишком холодно, а в мини-спортзале довольно тепло", — отметил в интервью один из жителей Пекина, воспользовавшийся услугой.

Еще одно преимущество фитнес-будок состоит в том, что они работают круглосуточно.



