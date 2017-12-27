Спрос на Путина: календарь с президентом РФ стал хитом продаж в Японии

В Токио календарь на 2018 год с изображением президента России Владимира Путина стал хитом продаж, уступив первую строчку в рейтинге популярности только аналогичному изданию с фотографиями японского теннисиста Сюдзо Мацуоки.