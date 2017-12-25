Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

Автобус врезался в толпу у станции метро "Славянский бульвар" в Москве и въехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 15 пострадали. Полицейские задержали водителя автобуса. По сообщению источника в экстренных службах столицы, следствие рассматривает две версии ЧП: водитель пытался избежать столкновения с другой машиной или же у автобуса отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.