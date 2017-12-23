Спасательный "алкобус", или Как попасть домой после корпоратива в Токио

В декабре большинство японских компаний проводят для своих сотрудников бонэнкай – "вечеринки забывания (старого) года", которые по традиции сопровождаются обильными возлияниями. Неудивительно, что после таких мероприятий не всем японцам удается попасть домой без приключений.

Столичная автобусная компания Nishi Tokyo в этот период организует спецрейсы "Спасательного автобуса для проспавших". В дни, когда проходит больше всего корпоративов, автобус приезжает на станцию Такао – это конечный пункт следования электропоездов на западной окраине Токио, предгорная местность без гостиниц и транспортного сообщения с центральными районами в ночное время. Те, кто переборщил с алкоголем на празднике и проспал в результате свою остановку в последней электричке, могут вернуться на таком "алкобусе" в Хатиодзи и переночевать в гостинице, вместо того, чтобы коротать остаток ночи в ожидании утреннего поезда. Такую услугу компания предоставляет уже четвертый год подряд и она пользуется спросом у сограждан.