Израильские силовики пинками отгоняли медиков от раненого палестинца в Рамалле

Сотрудники израильской пограничной полиции не позволили группе медиков приблизиться к раненному во время задержания палестинцу. На видеокадрах, снятых очевидцем событий в Рамалле, видно, как полицейские бьют ногами людей в жилетах медработников, угрожают им оружием и бросают под ноги шумовые гранаты. В это время другие правоохранители грубо удерживают арестованного.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше двух недель в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.