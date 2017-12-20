Протестующие палестинцы жгли шины и кидали камни в израильских солдат

Протестующие палестинцы в Рамалле кидали камни в израильских солдат на КПП Атара, некоторые из демонстрантов использовали для этого самодельные пращи. На кадрах видно как один из участников акции, одетый в костюм Санта-Клауса, швырнул камень и был ранен в ногу. Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности происходят с различной степенью интенсивности после того, как 6 декабря президент США Дональда Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.