Эмбрион птерозавра и 215 яиц: палеонтологи изучают уникальные находки

Ученые изучают более 200 окаменевших яиц птерозавра, обнаруженных ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Это одна из крупнейших находок за всю историю палеонтологии. Возраст яиц составляет около 120 миллионов лет. В окаменелостях нашли первый в мире полностью сохранившийся эмбрион птерозавра. Выяснилось, что детеныши крылатого ящера могли ходить, но не летать. Ранее науке были доступно лишь 11 экземпляров яиц данного вида.